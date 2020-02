പൊ​ചെ​ഫ്സ്ട്രൂം: അ​ണ്ട​ർ 19 ലോ​ക​കപ്പിലെ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്താനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാരുടെ കരുത്തുറ്റ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാകാതെ 43.1 ഓ​വ​റി​ൽ 172 റ​ണ്‍​സി​ന് പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഈ റൺസ് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ എത്തും.

From 95/3 Pakistan fell to 172 all out.

What did you make of that performance with the ball from the Indian team?

