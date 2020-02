ന്യൂ ഡൽഹി : ബിജെപി എംപി പര്‍വേശ് വര്‍മ്മയുടെ ഭീകരവാദിയെന്ന പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ രംഗത്ത്. ബിജെപി എംപിയുടെ പരാമർശം വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനിയെല്ലാം ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കില്‍ എഎപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക. അതല്ല എന്നെ ഒരു ഭീകരവാദിയായാണ് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നതെങ്കില്‍ താമരക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

#WATCH Delhi CM Arvind Kejriwal on BJP MP Parvesh Verma calling him terrorist: I was very hurt. I've never done anything for my family or my children, and dedicated myself in service of country. 80% of my batchmates from IIT went to foreign.I left Income Tax Commissioner's job. pic.twitter.com/rxkdsjvgcl

— ANI (@ANI) February 5, 2020