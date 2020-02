മാലിദ്വീപിൽ പാനി പൂരി വിളമ്പി ധോണി; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോണി മാലിദ്വീപിൽ പാനിപൂരി വിളമ്പുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു. എംഎസ് ധോനി ഫാൻസ് ഒഫിഷ്യൽസ് എന്ന ട്വിറ്റർ പേജിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആർപി സിംഗിനാണ് ധോനി പാനിപ്പൂരി വിളമ്പുന്നത്. പീയുഷ് ചൗളയെയും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ഇത്തരമൊരു വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

Straight outta Maldives, our rockstar is seen making a couple of pani puris!👨‍🍳

Our favorite chat just became even more delectable! 🥰🤤#MahiInMaldives #Dhoni @msdhoni pic.twitter.com/NFjGcuMT1h

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) February 4, 2020