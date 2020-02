ദില്ലി: മലയാള സിനിമയിലെ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചതും ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചതുമായ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു മൈഡിയര്‍ കരടി. മൃഗശാലയില്‍നിന്നും കരടി ചാടി പോകുന്നതും പിന്നീട് മണി കരടി വേഷം കെട്ടുന്നതും തുടര്‍സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുകയും ആസ്വാദിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഇതാ അത്തരത്തില്‍ ഒരു കരടി വേഷം കെട്ടിയ ഒരാളുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്. പക്ഷെ ചെറിയ മാറ്റം മൃഗശാലയിലല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു വിമാന താവളത്തിലാണ്.

അഹമ്മദാബാദ് സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായി പട്ടേല്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്നാണ് വളരെ രസകരമായൊരു വീഡിയോ ആണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കുരങ്ങന്‍മാരുടെ ശല്യം കാരണം പൊറുതിമുട്ടിയ വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ വ്യത്യസ്തമായ വഴിയിലൂടെ അവയെ തുരത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. കരടിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞാണ് ജീവനക്കാര്‍ കുരങ്ങന്‍മാരെ തുരത്തുന്നതിനായി ഇറങ്ങിയത്.

വിമാനത്താവളത്തിലും പരിസരത്തുമായി കുരങ്ങ് ശല്യം വര്‍ധിച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൂള്ള പരീക്ഷണത്തിന് അധികൃതര്‍ മുതിര്‍ന്നത്. ജീവനക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ കരടിയുടെ വേഷമണിയുകയും അവയെ തുരത്തുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് വന്‍ വിജയമായിരുന്നു. കരടിയുടെ വേഷത്തിലെത്തിയ ജീവനക്കാരെനെ കണ്ട് കുരങ്ങന്‍മാര്‍ പേടിച്ച് ഓടുകയായിരുന്നു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഇതേ തന്ത്രം പയറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഡയറക്ടര്‍ മനോജ് ഗംഗല്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH Gujarat: An airport official at Sardar Vallabhai Patel International Airport in Ahmedabad dressed in 'bear' costume to scare away langoors on the premises. (Source-Airport Authority of India) pic.twitter.com/Qa6iIPFoLq

