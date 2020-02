പ്രായത്തെ വെറും നമ്പറാക്കി ബുഷ്ഫയറില്‍ ലാറയുടെ വെടിക്കെട്ട് ; വീഡിയോ

ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ കാട്ടുതീ പടര്‍ന്നതിനെ കൊണ്ടുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കാനായി ക്രിക്കറ്റ് റോയല്‍റ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ന് നടന്ന ഒരു ബുഷ്ഫയര്‍ ചാരിറ്റി മത്സരത്തില്‍ ബ്രയാന്‍ ലാറയുടെ ഇന്നിംഗിസിന് മുന്നില്‍ പ്രായം പോലും തോറ്റി പോവും. 50 വയസ് എന്നത് വെറും നമ്പര്‍ മാത്രമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ലാറയുടെ ഓരോ ഷോട്ടുകളും. 11 പന്തില്‍ 30 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്.

Six over mid-off, if you don't mind!

And Brian Lara retires on 30 👏 #BigAppeal pic.twitter.com/HtDYHILu2u

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 9, 2020