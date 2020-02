മത്സര ഇടവേളയില്‍ ആരാധകരെ ഇളക്കി മറിച്ച് ആദ്യ പന്ത് ബൗണ്ടറി പറത്തി സച്ചിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്; വീഡിയോ

മെല്‍ബണ്‍: ബുഷ്ഫയര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് ബൗണ്ടറി പറത്തിയാണ് മാസ്റ്റര്‍ ബ്ലാസ്റ്റര്‍ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള മത്സരം ആഘോഷമാക്കിയത്. പോണ്ടിംഗ് ഇലവനും ഗില്‍ക്രിസ്റ്റ് ഇലവനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളയില്‍ ഓസീസ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ എലിസ് പെറിക്കെതിരെയായിരുന്നു സച്ചിന്റെ ഫോര്‍. പെറിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓസീസ് വനിതാ ടീമാണ് ഫീല്‍ഡിംഗിന് ഇറങ്ങിയത്.

