ഓക്‌ലന്‍ഡ്: ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോറസ് സ്‌പോര്‍ട്ടിംഗ് മൊമന്‍റ് 2000-2020′ വോട്ടിംഗില്‍ ആരാധകരോട് സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറിനായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ വിരാട് കോഹ്ലി. സുഹൃത്തും, സഹതാരവും, മാര്‍ഗദര്‍ശിയും ആരാധനാ മൂര്‍ത്തിയുമായ സച്ചിന് വോട്ട് ചെയ്യാനായി നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിക്കാം എന്നാണ് കോഹ്ലി ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവന്‍ ചുമലിലേറ്റി ഇന്ത്യയെ ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിനാണ് സച്ചിന് നാമനിര്‍ദേശം ലഭിച്ചത്. ഈ മാസം 16നാണ് വോട്ടിംഗ് അവസാനിക്കുന്നത്. 17ന് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. സച്ചിന്‍റെ കരിയറിലെ ആറാം ലോകകപ്പിലായിരുന്നു 2011ല്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

A friend, teammate, mentor and icon. Let’s all come together and vote for @sachin_rt paaji for the Laureus Sporting Moment 2⃣0⃣0⃣0⃣ – 2⃣0⃣2⃣0⃣ ✌ Click on the link below and vote now. 💪 @LaureusSport #Laureus20 https://t.co/wzzzldtJhS pic.twitter.com/PegECYFH2E

— Virat Kohli (@imVkohli) February 9, 2020