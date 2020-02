ഐഎസ്എൽ : അവസാന നിമിഷത്തെ ആവേശപ്പോര് ഫലം കണ്ടില്ല, മത്സരം അവസാനിച്ചത് സമനിലയിൽ

ഗുവാഹത്തി : അവസാന നിമിഷത്തെ ആവേശപ്പോര് ഫലം കണ്ടില്ല, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ജംഷെഡ്പൂർ എഫ് സി പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത് സമനിലയിൽ. ആശ്വാസ ജയം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറങ്ങിയ ടീമുകൾ മൂന്ന് ഗോൾ വീതമാണ് നേടിയത്. ഫെഡറികോ ഗ്യാല്ലേഗോ, റെഡീം ട്യാങ്, ജോസ് ഡേവിഡ് എന്നിവർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനായി ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഡേവിഡ് ഗ്രാൻഡെ, നോയി അക്കോസ്റ്റ, മെമോ എന്നിവർ ജാംഷെഡ്പൂരിനായി ഗോളുകൾ നേടി.

A frantic finish to an evenly-contested encounter in Guwahati 🤯#NEUJFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/Eu3s93tgqb

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 10, 2020