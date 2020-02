ദുബായില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട : വീഡിയോ

View this post on Instagram

سيف بن زايد يستقبل فريق من شرطة دبي بعد عملية نوعية لمكافحة المخدرات Saif bin Zayed Honors Dubai Police Following Qualitative Anti-Narcotics Operation @dubaipolicehq #لا_شيء_مستحيل #إكسبو2020 ‎‏‎#سيف_بن_زايد‏‫#أبوظبي#وزارة_الداخلية_الإمارات#الإعلام_الأمني#الإمارات ‏#Saif_bin_Zayed#MOIUAE#MOI#AbuDhabi#UAE #Security_Media#UAE‬#Expo2020