ബെംഗളൂരു : ഇ​ന്ത്യ​ൻ വനിത ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബോ​ൾ കി​രീ​ടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്സി. കലാശപ്പോരിൽ മ​ണി​പ്പൂ​ർ ടീം ​ക്രി​ഫ്സ​യെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രേ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തകർത്താണ് ഗോകുലം കിരീടമണിഞ്ഞത്. വ​നി​താ ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ ടീ​മാ​ണ് ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്സി.

🏆 CHAMPIONS OF INDIA 🇮🇳! 🏆@GokulamKeralaFC crowned new #HeroIWL 🏆 champions after thrilling finale 🤩

Match report 👉 https://t.co/F4RIR7sa3h#IndianFootball ⚽ #ShePower 👧🏻 #KRYGKL ⚔ pic.twitter.com/aYOIwq00Ee

— Indian Football Team (@IndianFootball) February 14, 2020