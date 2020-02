കൊച്ചി : കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നു,നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയാണ് എതിരാളി. രാത്രി 07:30തിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടും. ഐഎസ്എൽ സീസണിൽ നിന്നും നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തായ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ആശ്വാസ ജയം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇന്നിറങ്ങുന്നത്.

.@KeralaBlasters have never beaten @bengalurufc in the #HeroISL! 🚫

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 15, 2020