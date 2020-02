തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍. അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്നുദിവസ പരിധി അവസാനിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ തനിക്ക് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും അമിത് ഷായുടെ വാക്കുകള്‍ക്ക് ഒരു വിലയും നല്‍കരുതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച്‌ സംശയമുള്ളവരുമായി മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നായിരുന്നു അമിത് ഷാ അറിയിച്ചത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മൂന്ന് ദിവസമായി കത്തിന് മറുപടിയൊന്നുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

3 days. No response. Shouldn’t have given any value to @AmitShah‘s words.

Had to call the bluff though. One can’t say anything on TV & get away with it when holding a responsible position.

Don’t worry. I am not pursuing it further. But please take this as a lesson in democracy. https://t.co/Z23tlLDrXO

— Kannan Gopinathan (@naukarshah) February 17, 2020