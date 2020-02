രക്ഷാപ്രവർത്തനം വീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസുകാരന്‍ പാലത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു; നടുക്കുന്ന വീഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നിരീക്ഷിക്കവെ പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പാലത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു.ചന്ദ്രശേഖര്‍ എന്ന കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ വീണ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ലോറിയും കാറുമായുണ്ടായ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് കാര്‍ പാലത്തില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു. ഈ കാറിനുള്ളിലുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നതിന് ഇടയില്‍ പാലത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്ന പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ കാല്‍ വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും മരിച്ചു. കരിംനഗറില്‍ നിന്ന് സിദ്ദിപേട്ട് ജില്ലയിലെ ഗജ്വെല്ലിലെ കൊമുരവെല്ലി മന്ന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗര്‍ ടൗണില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30ടെയായിരുന്നു സംഭവം.

A car fell down from ‘#Maneru Vanthena’ (bridge) at #Karimnagar and a #constable slipped from the bridge while observing the car. #Telangana pic.twitter.com/K12MyFqUMn

