കമൽഹാസൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ അപകടം : മൂന്ന് മരണം, പത്ത് പേർക്ക് പരിക്ക്

ചെന്നൈ : കമൽഹാസൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ അപകടം. ഇന്ത്യൻ ടുവിന്റെ സെറ്റിൽ ക്രെയിൻ മറിഞ്ഞു വീണ് മൂന്ന് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മരിച്ചു. ചെന്നൈ പൂനമല്ലിയിലെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലാണ് അപകടം.

Tamil Nadu: 3 dead & around 10 injured after a crane collapsed on the set of movie Indian 2, during shooting of the film near Chennai. Injured persons have been shifted to a hospital. More details awaited.

— ANI (@ANI) February 19, 2020