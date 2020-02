ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയുമായി ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടി വക്താവ്, പുതിയൊരു പാക്കിസ്ഥാൻ വാദത്തിന് തുടക്കമെന്ന് സൂചന : മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെവിഎസ് ഹരിദാസ് എഴുതുന്നു

ഹിന്ദുക്കൾ കരുതിക്കോളൂ ……… ” ഇപ്പോൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 15 കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാൽ ഇവിടത്തെ നൂറു കോടി ഭൂരിപക്ഷ ജനതയെ നിലക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും..”. ഇത് ഒരു ഭീഷണിയാണ്. അതാവട്ടെ നാം കേട്ടത് അഖിലേന്ത്യാ മജ്‌ലിസ് ഇ ഇത്തേ ഹാദുൽ മുസ്‌ലിമീൻ എന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവിൽ നിന്നും. രഹസ്യമായി പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് പരസ്യമായിത്തന്നെ. ഇനി ഏതാണ് ഈ പാർട്ടി എന്നുകൂടി നോക്കുക; ഹൈദരാബാദിലെ അസാസുദ്ദിൻ ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടി. ഒവൈസിയുടെ വിശ്വസ്തനും മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര എംഎൽഎയുമായ വാരിസ് പത്താൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്നത്. ഇന്ത്യ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം; ഹിന്ദു സമൂഹം ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം.

#WATCH AIMIM leader Waris Pathan: …They tell us that we've kept our women in the front – only the lionesses have come out&you're already sweating. You can understand what would happen if all of us come together. 15 cr hain magar 100 ke upar bhaari hain, ye yaad rakh lena.(15.2) pic.twitter.com/KO8kqHm6Kg

— ANI (@ANI) February 20, 2020