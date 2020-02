സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി രണ്ട് കാലുകള്‍ മാത്രമുള്ള നായ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്ന വീഡിയോ

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പലപ്പോഴും ഹൃദയ സ്പര്‍ശിയായ നിരവധി വീഡിയോകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. മനുഷ്യര്‍ക്ക് പുറമേ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ വീഡിയോയും സൈബര്‍ ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില വീഡിയോകള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാകാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് കാലുകള്‍ മാത്രമുള്ള ഒരു നായ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്ന വീഡിയോ. ഫുഡ് പാത്തില്‍ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് ചാടുന്ന നായ പിന്നീട് ഇരു കാലുകളുടെയും സഹായത്തോടെ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്.

A desire changes nothing…

But determination changes everything 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/NlEy6L7iWl

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 19, 2020