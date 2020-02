ഭുവനേഷ്വർ : ഈ ഐഎസ്എൽ സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ആശ്വാസ ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്, ഒഡീഷ എഫ് സിയാണ് എതിരാളി. രാത്രി 07:30തിന് കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക.

Can @OdishaFC end their maiden #HeroISL campaign on a winning note or will @KeralaBlasters sign off with an away win?

Watch #OFCKBFC to find out!

#HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/qdaGvyDhYZ

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 23, 2020