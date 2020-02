ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഡ​ല്‍​ഹി​യി​ല്‍ പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കെ​തി​രേ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ല്‍. വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ ഡ​ല്‍​ഹി​യി​ലെ മൗ​ജ്പൂ​രി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ സം​ഘ​ര്‍​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ത​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ക്കു​ന്ന ജാ​ഫ​റാ​ബാ​ദി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​ണ് സം​ഘ​ര്‍​ഷ മേ​ഖ​ല.സം​ഘ​ര്‍​ഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും പ​ര​സ്പ​രം ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞു. പോ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡി​ന് തൊ​ട്ട​രി​കെ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ല്ലെ​റി​യ​ല്‍.സം​ഘ​ര്‍​ഷ​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ന്‍ പോ​ലീ​സ് ക​ണ്ണീ​ര്‍​വാ​ത​കം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്.

നിരത്തുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം : വാഹനങ്ങളില്‍ ലൈറ്റിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഓർമിപ്പിച്ച് കേരള ട്രാഫിക് പോലീസ്

പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി പി​ന്‍​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജാ​ഫ​റാ​ബാ​ദ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു സ​മീ​പം 200-ല്‍ ​അ​ധി​കം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ത​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​ന്‍ പോ​ലീ​സ് സ​ന്നാ​ഹ​മാ​ണ് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അതെ സമയം കപിൽ മിശ്ര ആരംഭിച്ച പൗരത്വ അനുകൂല റാലിക്കെതിരെയും കല്ലേറുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.കല്ലെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

Delhi: Stone pelting between two groups in Maujpur area, tear gas shells fired by Police. pic.twitter.com/Yj3mCFSsYk

— ANI (@ANI) February 23, 2020