മനുഷ്യരോട് ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ ഇണങ്ങുന്ന മൃഗാണ് നായ. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെക്കാള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്നേഹമുള്ളതും നായകള്‍ക്കാണ്. മനുഷ്യരോടുള്ള നായയുടെ സ്നേഹം എത്രത്തോളമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിരവധി വീഡിയോകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കൂടി പുറത്ത് വരാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

44 സെക്കന്റ് മാത്രമാണ് വീഡിയോയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പശ്ചാത്തലം. ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വിക്കറ്റിന് പിന്നില്‍ കീപ്പറായി നില്‍ക്കുന്ന നായയാണ് ഏവരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്ത് ബൗളിങ് എന്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഒരു പയ്യന്‍ പന്ത് എറിയുന്നത് കാണാം.

An award for the Best Fielder of the Year!!👑🥜 pic.twitter.com/7PWBLBgnnV

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) February 20, 2020