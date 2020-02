ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു :

തിരുവനന്തപുരം : ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധനം. തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു :

ORCIRAB – 20 (Rabeprazole Sodium Tabs): Salus Pharmaceuticals, 480/211, Harraipur P.O, Gurumajra Tehsil Nalagarh Baddi, Solan (H.P) -173 205, SPT-1 90546C, November 2020, Paracetamol IP 500mg: Nestor Pharmaceuticals Limited, II Western Extension Area, Faridabad-1 21001, PTTU-179, August 2020, Methotrexate Tablets IP 2.5mg: Cadila Healthcare Ltd, Vil Swaraj Majra, Baddi, Dist. Solan, HP: at Village Nandpur, Tehsil Baddi, Dist. Solan- 173205, BVV 11 30, January 2022, Indomethacin Capsules IP 25mg: Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Alappuzha, A8 9005, August 2021, Valsaritan Tablets IP (Valsacot 80): Mascot Health Series Pvt. Ltd, Plot No. 79-80, Sec.6A, IIE, SIDCUL, Haridwar-249403, Uttarakhand, MT 191380, July 2021, ESSHYP Telmisartan Tab 40mg: Medzone Pharmaceuticals Pvt. Ltd., N0.6, PIPDIC Main Road, Thirubhuvanai, Puducherry- 605107, CTET-1903, October 2021, ESCO-S (Diclofenac Potassium and Serratiopeptidase Tablets: Middle Mist Pharmaceuticals Pvt. Ltd, 1/230, Leelavathy Nagar, Kundrathur Main, Chikkarayapuram, Chennai-69, MHEIT 901, February 2021, ZYZAAR-50 Losartan Potassium Tablets IP 50mg: Zyma Healthcare, No.129 & 130, SIDCO Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai- 600124, , ZZF-1802, August 2021, Kasthuri Kalpamritham: Agasthya Pharmaceuticals, Siddha Marma Chikilsalayam, Thonakkal P.O., Mangalapuram, 480, October 2020, Exitox Tablets: Apoorva Vaidya, III/445, Valyaparambil, Chingavanam, Kottayam, 169ET, June 2022, Metformin Hydrochloride Tablets IP 500mg: Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, 84/23, Factory Area, Fazalganj, Kanpur-208012, 821700171, February 2021, METOFIC -50 (Metoprolol Tartrate Tablets IP 50mg): Innova Cap Tab, 81-B, EPIP, Phase-1, Jharmajri, Baddi, H.P, A868003, October 2020, Ferrous Sulphate Tablets IP 200mg: Medpol Pharmaceutical India Pvt. Ltd, 1199/3, Bhud, Baddi, Dist. Solan, TFS-009, August 2020, Dilcontin XL 90 Tablets: Modi-Mundi Pharma Pvt. Ltd, Modipuram, Uttar Praesh-250110, 9173, April 2021, Losartan Potassium Tablets IP 25mg: Vivek Pharmachem (India) Ltd, EPIP, Bari-Brahmana, Jammu- 181 133, LPTJ18002, April 2020, Vaxmic-D: Digital Vision 176, Mauza Ogli, Sirmour (HP), DVT199143B, August 2021, Cupride -M2 Forte: Bajaj Formulation, Roorkee, Haridwar, T19E360A, April 2021, Astet-20: Tanmed Pharma (P) Ltd, Chennai, TTOT-383, May 2021.