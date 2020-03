ഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പൗരത്വരേഖയുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ച് ആര്‍ടിഐ ഫയല്‍ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ. സുബന്‍കര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പൗരത്വ രേഖ ചോദിച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ജന്മനാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനായതു കൊണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പൗരത്വരേഖയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നല്‍കിയ മറുപടി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പൗരത്വ രേഖ ചോദിച്ച് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച വാര്‍ത്ത സിയാസത്ത് പത്രമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 1955ലെ പൗരത്വ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ മൂന്ന് പ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജന്മനാല്‍ തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി.

If PM ⁦@narendramodi⁩ does not require to register his citizenship, as per Section 3 of the Citizenship Act 1955, then why should others?

Here is the PMO’s response to an RTI filed by Subhankar Sarkar (632/2020-PME) #CAA_NRC_NPR #DelhiRiot2020 #DoubleStandards pic.twitter.com/WydrnFMZt8

