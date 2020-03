സിംഗ്രോലി(മധ്യപ്രദേശ്): ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മധ്യപ്രദേശിലെ സിംഗ്രോലിയിൽ നിന്ന് ഏഴുകിലോമീറ്റര്‍ അകലെ , മധ്യപ്രദേശിലെ അംലോറി ഖനിയില്‍ നിന്ന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലേക്ക് കല്‍ക്കരിയുമായി പോയ ട്രെയിൻ ഗാന്‍ഹരി ഗ്രാമത്തില്‍ മറ്റൊരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം.

രണ്ട് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരും ഒരു പോയിന്‍സ്മാനുമാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ പതിമൂന്ന് വാഗനുകള്‍ റെയില്‍ പാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വീണു.

Madhya Pradesh: 2 people have lost their lives, 1 injured has been shifted to hospital in Singrauli. Rescue operation for another person is underway by a team of NTPC. https://t.co/mhbMF6dZWy

