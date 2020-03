വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: : പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി, സെമിയിലേക്ക് കുതിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

സിഡ്‌നി : വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി, സെമിയിലേക്ക് കുതിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. 17 റണ്‍സിനായിരുന്നു ജയം. ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 136 റണ്‍സ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മറികടക്കാൻ പാകിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 20 ഓവറില്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 119 റണ്‍സിന് പുറത്തായി.

All smiles after qualifying for the #T20WorldCup semi-finals 😃🤳 #SAvPAK pic.twitter.com/WQibFxS64B

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ലോറയാണ് പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ലോറ പുറത്താകാതെ നിന്ന് നേടിയ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി യാണ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്താൻ സാഹായിച്ചത്. ലോകകപ്പില്‍ ലോറയുടെ ആദ്യ ഫിഫ്റ്റിയാണിത്. കാപ്പ് 31ഉം പ്രീസ് 17ഉം സുനി 12ഉം ട്രയോണ്‍ 10 ഉം റണ്‍സെടുത്തപ്പോൾ ലീക്കും നികെര്‍ക്കിനും രണ്ടക്കത്തിൽ എത്താനായില്ല. ഡയാന രണ്ടും ആനം, ഐമിന്‍, സയിദ, നിദ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റും എറിഞ്ഞിട്ടു.

💥 South Africa are into the #T20WorldCup SEMI-FINALS 💥

What a performance from the Proteas, who remain unbeaten in the tournament 👏#SAvPAK SCORE 📝 https://t.co/hX9VLktO2a pic.twitter.com/joXrrI7cuD

