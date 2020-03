മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷില്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശി; ശശി തരൂരിനെ വെല്ലുമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

കടുകട്ടിയായ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ഡിക്ഷ്ണറിയെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി ശശി തരൂർ. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറ‍ഞ്ഞാല്‍ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം എത്തുന്നതും അദ്ദേഹമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ തരൂരിനോട് മത്സരിക്കാന്‍ ഒരാളുണ്ടെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയും വൈറലാകുന്നുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷില്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ വീഡിയോയാണിത്. ഭഗ്‍വാനി ദേവി എന്ന മുത്തശ്ശിയാണ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷില്‍ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ ഐപിഎസ് ഓഫീസറായ അരുണ്‍ ബോത്രയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

How many marks out of 10 for the old lady for this spoken English Test? pic.twitter.com/QmPSEd4o0L

— Arun Bothra (@arunbothra) March 1, 2020