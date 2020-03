ഐലീഗ് :  ഗോകുലത്തിന് നിരാശ, പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത് സമനിലയിൽ 

കോഴിക്കോട്: ഐ ലീഗില്‍ ജയം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറങ്ങിയ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയ്ക്ക് നിരാശ. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരായ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തി ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം സ്വന്തമാക്കി.

An action-packed 2⃣nd Half comes to an end, as the ✌ teams share the spoils 🙌

ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ മർകസ് ജോസഫ് ഗോകുലത്തിനായി ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ 24ആം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ വിക്ടര്‍ പെരസ് . ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനായി ഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിലായിരുന്നു രണ്ട് ഗോളുകളും പിറന്നത്. 49-ാം മിനിറ്റില്‍ ഹൂയ്ദ്രോം സിംഗ്, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ(90+4) ഇസ്ലാം അമീരി എന്നിവർ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് ഗോകുലത്തിനു തിരിച്ചടിയായി. കൊൽക്കത്തയഇൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ 3 ഗോളിന് ഗോകുലം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.

