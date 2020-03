യവത്മല്‍(മഹാഷ്ട്ര): പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കോപ്പിയടിക്കാൻ സാഹായിക്കുന്ന നാട്ടുകാരുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യവത്മലിലെ മഹാഗാവിലെ സ്കൂളിലാണ് മതിലില്‍ കയറി ജനലിലൂടെ ഉത്തരങ്ങളടങ്ങുന്ന പേപ്പർ നൽകുന്നത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് വീഡിയോ സഹിതം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

#WATCH Maharashtra: People seen climbing the boundary walls and providing chits to students, writing their class X Matriculation examination at Zila Parishad School, Mahagaon in Yavatmal district. (03.03.2020) pic.twitter.com/IqwC4tdhLQ

— ANI (@ANI) March 3, 2020