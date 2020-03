ന്യൂ ഡൽഹി : ഹോളി ആഘോഷങ്ങളില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കുമെന്നറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. കൊവിഡ് 19 പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉള്ള പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ഹോളി ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Experts across the world have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus. Hence, this year I have decided not to participate in any Holi Milan programme.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2020