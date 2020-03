ഡൽഹി കലാപം : പ്രതിഷേധവുമായി ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനേയി

ടെഹറാൻ : ഡൽഹി കലാപത്തിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനേയി, കലാപത്തിലൂടെ ലോകത്താകമാനമുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിച്ചു. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്ത്യ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കില്‍ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുടെയും അവരുടെ പാര്‍ട്ടിയെയും ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്തിക്കണമെന്നും മുസ്ലീങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നും ഖമനേയി ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു. #IndianMuslimsInDanger എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സഹിതമായിരുന്നു ഖമനേയിയുടെ ട്വീറ്റ്. ഇറാന്‍ നേതാവിന്‍റെ പ്രസ്താവനക്ക് ഇന്ത്യ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.

The hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The govt of India should confront extremist Hindus & their parties & stop the massacre of Muslims in order to prevent India’s isolation from the world of Islam.#IndianMuslimslnDanger

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 5, 2020