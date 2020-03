വാഹനാപകടത്തിൽ 11മരണം, നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

ഭുവനേശ്വർ : വാഹനാപകടത്തിൽ 11പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിൽ കാന്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ദേശീയ പാതയിൽ കർഷകർ സഞ്ചരിച്ച ട്രാക്ടറും കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Bihar: 11 dead, 4 injured in a collision between a Scorpio vehicle and a tractor on NH-28 in Kanti Police Station area of Muzaffarpur. More details awaited.

— ANI (@ANI) March 7, 2020