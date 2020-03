ഐഎസ്എൽ : കലാശപ്പോരിലേക്ക് ആര് ആദ്യമെത്തുമെന്ന് ഇന്നറിയാം, നിർണായക മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി ഗോവയും, ചെന്നൈയും

മഡ്‌ഗോവ: ഐഎസ്എൽ സീസണിലെ കലാശപ്പോരിലേക്ക് ആര് ആദ്യമെത്തുമെന്ന് ഇന്നറിയാം.ആദ്യ സെമിയുടെ രണ്ടാംപാദത്തിലെ നിർണായക മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി ഗോവയും, ചെന്നൈയും. ഗോവയിലെ ഫത്തോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടും.

