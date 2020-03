ഐഎസ്എൽ : ഗോവയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു, ചെന്നൈ ഫൈനലിൽ

പനാജി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഗോവയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ രണ്ടാം സെമി പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളിന് വിജയിച്ചെങ്കിലും 6-5ന്‍റെ അ​ഗ്രി​ഗേ​റ്റ് സ്കോ​റി​ൽ ഗോവയെ വീഴ്ത്തി ചെ​ന്നൈ​യി​ൻ എഫ് സി കലാശപോരാട്ടത്തിൽ ഇടംനേടി.

.@FCGoaOfficial were good on the night, but it wasn't enough to pip @ChennaiyinFC in the tie!#FCGCFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/kWw9YLZCfe

— Indian Super League (@IndSuperLeague) March 7, 2020