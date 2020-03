കോഴിക്കോട്: കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്. വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ കലാശപ്പോര് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിലൂടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്, ഗോകുലം കേരളയെ തകർത്ത് കിരീടം അണിയുകയായിരുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരു ടീമുകളും മൂന്ന് ഗോളുകൾ വീതമാണ് നേടിയത്.

CHAMPIONS OF KERALA! 🏆

A thrilling finale comes to an end after a relentless fight from our boys! 💪#YennumYellow #KeralaBlasters pic.twitter.com/WDT8rBDiaM

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) March 7, 2020