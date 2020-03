ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരം എം.പിയുമായ ശശി തരൂരിന് ജന്മദിനാശംസ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘താങ്കളുടെ ജന്മദിനത്തില്‍ എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകള്‍’ എന്ന് മലയാളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആശംസ അറിയിച്ചത്. താങ്കളുടെ പൊതുജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും പാണ്ഡിത്യവും രാഷ്ട്രനിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കട്ടെ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശശി തന്നെയാണ് ട്വിറ്റര്‍ വഴി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക സന്ദേശത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

Thank you ⁦@narendramodi⁩ & ⁦@PMOIndia⁩ for this elaborate birthday greeting in shudh sahitya Malayalam! Am touched by your thoughtfulness. pic.twitter.com/UJX7D0092L

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 9, 2020