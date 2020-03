മുംബൈ: സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ താരമായി ഇര്‍ഫാന്‍ പഠാന്റെ മകന്‍. റോഡ് സേഫ്റ്റി വേള്‍ഡ് സീരീസ് മത്സരത്തിനിടെ ഇര്‍ഫാന്‍ പഠാന്റെ മകന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സച്ചിനൊപ്പം കളിക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇര്‍ഫാന്‍. സച്ചിനൊപ്പം മാത്രമല്ല ഗ്രൗണ്ടില്‍ കൊഫിനൊപ്പവുമുള്ള കുസൃതിതരവും താരം പങ്കുവെച്ചു.

ഉയരത്തിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് തമാശ പങ്കിതുന്നതിനിടെ ഇമ്രാന്‍ സച്ചിനെ കൈ കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുന്നത്. വളര്‍ന്ന് വലുതാകുമ്പോള്‍ ഇമ്രാന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് അവന് മനസിലാകുമെന്ന് ഇര്‍ഫാന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം കുറിച്ചിട്ടു.

#Imran didn’t realise what he did 🤭 he will when he grows up… #boxing @sachin_rt paji😇 pic.twitter.com/RL81yBoYmX

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 8, 2020