കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ ഇറ്റാലിയന്‍ ആഡംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ ലംബോര്‍ഗിനി കാർ നിർമാണം താത്കാലികമായി നിർത്തുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ പ്ലാന്റ് മാര്‍ച്ച് 25 വരെ താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചിടുന്നതായിരിക്കുമെന്നു ലംബോര്‍ഗിനി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

We decided to close temporarily our factory because we need to ensure the safety and well-being of our people by being home with family. We did this so that we can come back stronger than before. #IoRestoAcasa #StayHome #Lamborghini pic.twitter.com/IMW3UNCtJm

— Lamborghini (@Lamborghini) March 13, 2020