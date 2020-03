ബിഗില്‍, മാസ്റ്റര്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിജയ് ആകെ വാങ്ങിയത് 130 കോടി; പ്രതിഫല കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് നടി ഖുശ്ബു

നടൻ പ്രതിഫല കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് നടി ഖുശ്ബു. ബിഗില്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് വിജയ് 50 കോടിയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയത്. ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്ററിന് 80 കോടിയും വാങ്ങി. നികുതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ വിജയ് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതെന്നും നടി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. ബിഗില്‍, മാസ്റ്റര്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിന് വിജയ് കൃത്യമായി നികുതിയടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിനിമകൾക്ക് വിജയ് മേടിച്ച പ്രതിഫലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ താരത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ഖുശ്ബു പുറത്ത് വിട്ടത്.

Read also: എന്നെ ചൊറിയാൻ വന്നാൽ ഞാൻ മാന്തും.. കാരണം…ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണ്.. വിവരമില്ലാത്തവളാണ്…. സംസ്കാരമില്ലാത്തവളാണ്; മഞ്ജു പത്രോസ്

விசாரணை முடிந்தது: நடிகர் விஜயின் சம்பள விபரங்களை வருமானவரித்துறை வெளியிட்டது. #பிகில் படத்திற்கு ரூ.50 கோடி, #மாஸ்டர் திரைப்படத்திற்கு ரூ.80 கோடியை விஜய் சம்பளமாக பெற்றுள்ளார். 2 திரைப்பட வருவாய்க்கும் விஜய் முறையாக வரி செலுத்தியுள்ளர். Can we rest the case now?? pic.twitter.com/6SY2hoLOVT

— KhushbuSundar ❤️ (@khushsundar) March 13, 2020