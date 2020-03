കൊറോണയുടെ ഉത്ഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ; എന്നിട്ടും പഠിക്കാതെ ചൈന ; വവ്വാലിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന യുവതിയുടെ വീഡിയോ പുറത്ത്

ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്താകമാനം ഭീതി പടര്‍ത്തുകയാണ് കാരണം മെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷണലുകളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താന്‍ പാടുപെടുകയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വവ്വാലുകളില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാകാമെന്ന് ചൈനയിലെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചൈനയിലൂടെ പടരുന്ന പുതിയ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധമുണ്ടായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീ ബാറ്റ് സൂപ്പ് കഴിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ചൈനീസ് മൈക്രോബ്ലോഗിംഗ് സൈറ്റായ വെയ്ബോയില്‍ ആണ് ആദ്യമായി വീഡിയോ പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയില്‍ ഒരു യുവതി ചോപ്സ്റ്റിക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ബാറ്റ് പിടിക്കുന്നതും ബാറ്റ് എങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആളുകള്‍ മന്ദാരിന്‍ ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് കേള്‍ക്കാം. ഒരാള്‍ ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ തൊലി കഴിക്കരുത് എന്നും മറ്റൊരാള്‍ ബാറ്റിന്റെ പുറകില്‍ മാംസം കഴിക്കാനും പറയുന്നു.

