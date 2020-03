പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി, ദുബായില്‍ ലൈസന്‍സുള്ള എല്ലാ സിനിമാശാലകള്‍, തീം പാര്‍ക്കുകള്‍, അമ്യൂസ്‌മെന്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിം സെന്ററുകള്‍, ബോഡിബില്‍ഡിംഗ് / ഫിറ്റ്‌നസ് ജിമ്മുകള്‍, സ്പ്രിംഗ് ക്യാമ്പുകള്‍ എന്നിവ ദുബായ് സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് മാര്‍ച്ച് അവസാനം വരെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഞായറാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്ത സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി.

അബുദാബി, ദുബായ്, അജ്മാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തീം പാര്‍ക്കുകളും സാംസ്‌കാരിക സൈറ്റുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി അടയ്ക്കാനുള്ള അധികൃതരുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടര്‍ന്ന് ദുബായിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവച്ചു. കോവിഡ് -19 നെതിരായ പ്രതിരോധ നടപടിയായി വിനോദ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഈ മാസത്തേക്ക് താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

In line with ongoing efforts to safeguard public health, @Dubai_DED directs all cinemas, theme parks, amusement games & electronic game centres, bodybuilding & fitness gyms & spring camps licensed in #Dubai to halt all their activities & services until end of March 2020. pic.twitter.com/nAcZ0feS08

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 15, 2020