യുഎഇയിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിമാനസർവീസുകളും നിർത്തിയെന്ന പ്രചാരണം : സത്യാവസ്ഥയിങ്ങനെ

ദുബായ് : കോവിഡ് 19ബാധയെ തുടർന്ന് യുഎഇയിലേക്കും,മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി(ജിസിഎഎ) കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യുഎഇയിലേക്കും,മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയെന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി (ജിസിഎഎ) നിഷേധിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കണമെന്നും അധികൃതർ ട്വിറ്ററിലൂടെ നിർദേശിച്ചു.

The General Civil Aviation Authority (GCAA) refuted rumors circulating on social media about the suspension of all incoming and outgoing flights. The GCAA urges the public to refrain from spreading rumors and to obtain information from trusted sources. pic.twitter.com/bU0Bw64tTt

— GCAA UAE (@gcaauae) March 15, 2020