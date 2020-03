ന്യൂ ഡൽഹി : ഭീകരരുടെ ഒളിത്താവളം തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യൻ സേന. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഹന്ദ്‌വാരയിൽ സിആര്‍പിഎഫും സുരക്ഷാ സേനയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ഒളിത്താവളം തകര്‍ത്തത്. സുരക്ഷാ സേനക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്. നിരവധി ആയുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും അണ്ടര്‍ ബാരല്‍ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചര്‍, റോക്കറ്റ്-പ്രോപ്പെല്‍ഡ് ഗ്രനേഡ്, റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചര്‍ എന്നിവ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി.

കുല്‍ഗാമില്‍ രഹസ്യമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്ന ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്ബയുടെ ഒളിത്താവളവും സുരക്ഷാ സേന കഴിഞ്ഞ ദിവസം തകര്‍ത്തിരുന്നു. ഭീകരര്‍ വനമേഖലയായ അഖലില്‍ ഒളിച്ച്‌ താമസിക്കുന്നതായി പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും മാരകായുധങ്ങളും, രഹസ്യരേഖകളും ഇവിട നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനമുണ്ടായി. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ ദേഗ്വാർ സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ രാവിലെ 10:45ഓടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ വെടി നിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്പ്പും, മോർട്ടാറുകളുപയോഗിച്ച് ഷെല്ലാക്രമണവുമാണ് നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ. ഇന്ത്യൻ സേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

അതേസമയം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഡ്രോ​ണ്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​. ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​രി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​പാക് അതിർത്തിയായ രാം​ഗ​ഡ് സെ​ക്ട​റി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​ജ്ഞാ​ത ഡ്രോ​ണ്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സൈ​ന്യം ഡ്രോ​ണി​നു നേ​രെ വെടിവച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ഡ്രോ​ൺ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യെ​ന്നാണ് സൂചന. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.