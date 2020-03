ന്യൂ ഡൽഹി : കൊവിഡ് 19 വൈറസിനെതിരായി രാജ്യത്ത് ജനതാ കർഫ്യുവിനിടെ ഡൽഹി ഷഹീൻബാഗ് സമര പന്തലിന് സമീപം പെട്രോൾ ബോംബ് സ്ഫോടനം. രാവിലെ 9.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിയുകയായിരുന്നുവെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Delhi: Protesters at Shaheen Bagh allege that a petrol bomb was hurled nearby the anti-Citizenship Amendment Act protest site today pic.twitter.com/tHVzQfmKii

