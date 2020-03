യാത്രാ ചരിത്രമില്ലാത്ത 33 കാരന് കോവിഡ് 19 : കോൺടാക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

ലക്നോ• ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പിലിഫിതില്‍ 33 കാരന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യാതൊരു യാത്രാ ചരിത്രവുമില്ലാത്ത യുവാവിനാണ് പരിശോധനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു യാത്രാ ചരിത്രവുമില്ലെന്നും ഇത് കോൺടാക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസാണെന്നും ലക്നോവിലെ കിംഗ് ജോർജ്ജ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോ. സുധീർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.

A 33-year-old resident of Pilibhit has been tested positive for #CoronaVirus. He doesn't have any travel history, it is a confirmed case of contact transmission: Dr Sudhir Singh, King George's Medical University, Lucknow

— ANI UP (@ANINewsUP) March 25, 2020