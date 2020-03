ലക്‌നൗ: ലോ​ക്ക് ഡൗ​ണ്‍ നി​ര്‍​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ക​വ​യ്ക്കാ​തെ ആ​ളെ​ക്കൂ​ട്ടി​യ ആ​ള്‍ ദൈവത്തെ പിടികൂടി. ‘മാ ​ആ​ദി ശ​ക്തി’ എ​ന്ന് സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​യെ ഉ​ത്ത​ര്‍​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഡി​യോ​റി​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ മെ​ഹ്ദ​പൂ​ര്‍​വ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​മാ​ണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കൂ​ട്ടം​കൂ​ട​രു​തെ​ന്നും പി​രി​ഞ്ഞു പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും പോ​ലീ​സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ഇവർ അനുസരിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ല്‍ എ​ന്നെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും മാ​റ്റു എ​ന്ന് ആ​ക്രോ​ശിച്ച് ഇ​വ​ര്‍ പോ​ലീ​സി​ന് നേ​രെ വാ​ള്‍ വീ​ശി. ഇ​തോ​ടെ പോ​ലീ​സ് ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

Watch the self styled god woman ‘Maa Aadi Shakti’ from UP. She takes out a sword and threatens the police refusing to dismiss a religious gathering.

Why this woman is not getting treatment already?

Is this even normal behaviour?pic.twitter.com/O9bueT8rTT

— Sanghamitra (@AudaciousQuest) March 25, 2020