ലണ്ടന്‍•ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ജോൺസൺ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് -19 പോസിറ്റീവ് ആയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് താന്‍ സ്വയം ഐസോലേഷനിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ തനിക്ക് നേരിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയും കൊറോണ വൈറസിന് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ താന്‍ സ്വയം ഒറ്റപ്പെടുകയാണ്. ഈ വൈറസിനെതിനെ തങ്ങള്‍ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സർക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.,

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

