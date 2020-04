ദില്ലി: രാജ്യം ലോക്ക് ഡൗണിലായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കുവെച്ച യോഗ വീഡിയോയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇവാന്‍ക ട്രംപ്. മോദിയുടെ ആരോഗ്യദിനചര്യകള്‍ വിശദമാക്കിയ ടീറ്റിന് വിസ്മയകരം എന്നാണ് ഇവാന്‍ക മറുപടി നല്‍കിയത്. പലരും ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരാന്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വെക്കാനും മോദി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച ‘മന്‍ കി ബാത്ത്’ പരിപാടിക്കിടെ മോദിയുടെ ആരോഗ്യ ദിനചര്യകളെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ന്നിരുന്നു. അതിനാലാണ് യോഗ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്നതെന്ന് മോദി കുറിച്ചിരുന്നു.

This is wonderful! Thank you @narendramodi!#TogetherApart https://t.co/k52G4viwDs

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 31, 2020