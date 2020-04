കോവിഡ് 19 ; ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തെറ്റിച്ച് എസ്പി നേതാവിന്റെ റേഷന്‍ വിതരണം

ലക്നൗ: കോവിഡ് 19 പടരുന്നത് തടയാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തെറ്റിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ എസ്പി നേതാവിന്റെ റേഷന്‍ വിതരണം. യുപിയിലെ ബിജനോര്‍ ജില്ലയില്‍ മാര്‍ച്ച് 25നായിരുന്നു സംഭവം. കൊവിഡിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശങ്ങളെ എല്ലാം കാറ്റില്‍പ്പറത്തിയാണ് ഒരു ഗേറ്റിന് മുന്നില്‍ തിങ്ങി കൂടിയ ആളുകള്‍ക്ക് എംഎല്‍എ മനോജ് പരാസിന്റെ അനുയായികള്‍ ബാഗുകള്‍ എറിഞ്ഞാണ് റേഷന്‍ വിതരണം നടത്തിയത്.

Almost stampede like situation in UP's Bijnor district where Samajwadi Party MLA Manoj Paras was distributing ration bags to people in the area. Workers can be seen tossing the bags at crowd gathered at the gate. pic.twitter.com/1euBHDWzwB

