ഭോപ്പാല്‍: മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ത​ട്പ​തി ബ​ഖ​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കൊറോണ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കെ​ത്തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​രൈ ആ​ള്‍​ക്കൂ​ട്ടം മ​ര്‍​ദി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍​ക്കു നേ​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ടി​യ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും സം​ഘം ചേ​ര്‍​ന്ന് ക​ല്ലെ​റി​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്ത് വ​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പോ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. സ്ഥ​ല​ത്തെ ആ​ളു​ക​ളെ സ്ക്രീ​ന്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​ത്തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ആ​ള്‍​ക്കൂ​ട്ടം ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ് ഓ​ടി​ച്ച​ത്.

അ​തി​നി​ടെ, മു​സ​ഫ​ര്‍ ന​ഗ​റി​ല്‍ ലോ​ക്ക്ഡൗ​ണ്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കി​റ​ങ്ങി​യ പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഒ​രു സം​ഘ​മാ​ളു​ക​ള്‍ മ​ര്‍​ദി​ച്ചു. റോ​ഡി​ലൂ​ടെ രാ​ത്രി സം​ഘം ചേ​ര്‍​ന്ന് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​ണ്് ഇ​വ​രെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റതിനാൽ അവരെ പോലീസ് രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു.

മുംബൈ ധാരാവിയിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഡൽഹിയിൽ 32 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി

നഗരത്തിലെ റാണിപുര പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തുപ്പുകയും സ്‌ക്രീനിംഗിനിടെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ടാറ്റ് പട്ടി ബഖാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 54 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് തുടരുന്നു. രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളും നഗരത്തിലെ COVID-19 ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

#CoronaUpdate Locals pelt Stones on health department officials in Taat patti Indore, engaged in screening of #COVID19Pandemic @ndtv @digvijaya_28 @BeingSalmanKhan @ChouhanShivraj @OfficeOfKNath #CoronaVirusUpdates #COVID19 #lockdown pic.twitter.com/SbJA5Iiwjk

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) April 1, 2020