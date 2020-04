ന്യൂ ഡൽഹി : കോ​വി​ഡ്-19 വൈ​റ​സ് വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഇന്ന്, രാജ്യത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍​ക്കാ​യി ചെറിയ വീ​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വയ്ക്കുമെന്നറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​ന്പ​തി​ന് വീ​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശം പുറത്തുവിടുമെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്.

At 9 AM tomorrow morning, I’ll share a small video message with my fellow Indians.

कल सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा।

— Narendra Modi (@narendramodi) April 2, 2020