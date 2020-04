ഇന്നലെ വന്ന അവന്‍ എന്നോട് മുട്ടാന്‍ വന്നിരിക്കുന്നോ ; പന്തിനേ ട്രോളി രോഹിത് ; ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതെന്ന് ആരാധകര്‍

ഈ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റും മറ്റു കായിക വിനോദങ്ങള്‍ എല്ലാം നിര്‍ത്തിയതിനാല്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഏക ആശ്വാസം എന്നത് താരങ്ങളുടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റാണ്. ഓരോ ദിവസവും രാത്രി 7 30 ന് നടക്കുന്ന ലൈവില്‍ ഓരോ താരങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്‍ താരം കെവിന്‍ പീറ്റേഴ്‌സനുമായി ലൈവിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രോഹിത് ബുമ്രയുമായി ലൈവിലെത്തിയത്.

ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ലൈവ് ചാറ്റിങ്ങിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഋഷഭ് പന്തിനെ ട്രോളിയിരിക്കുകയാണ് രോഹിത്. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ബൂമ്രയുടെ ചോദ്യത്തിന് നല്‍കിയ ഉത്തരത്തിലൂടെയായിരുന്നു പന്തിനെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ചത്.

ROHIT absolutely boddied Pant on Insta live by saying

"Sala ek saal hua nahi merko challenge karega? 😂😂😂😂

Watch till ending#RohitSharma #RishabhPant #Bumrah

(Credits : @Shrutika_05_ via Whatsapp) pic.twitter.com/Kjk22UP0EZ

