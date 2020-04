ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂർ നൽകുന്ന ചില ഹെൽത്ത് ടിപ്പുകൾ

ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂർ

*ദിവസേന മൂന്ന് നാല് കുപ്പി വെള്ളം കുടിക്കുക.

*രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓടുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗതയിൽ നടന്നു, നന്നായി വിയർക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഓടാൻ സാധിക്കും, മടിയുള്ളവർക്ക് നടക്കാം.

*8 മണിക്കൂർ നന്നായി ഉറങ്ങുക.

*ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൽ നല്ല മഞ്ഞൾ ഒരു സ്‌പൂൺ, ഒരു കാന്താരിമുളക്, ചെറുനാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക എന്നിവ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു ദിവസേന കുടിക്കുക… ഇതിലൂടെ ഒക്കെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താം.

*വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും കാണും പ്രശ്നങ്ങൾ, but take it easy…

*പക്ഷെ രോഗം വന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ തന്നെ വേണം. കാരണം മുറിവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും, എന്നാണല്ലോ… അതുകൊണ്ട് രോഗം വന്നാൽ ഡോക്ടറെ കാണുക.

* നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താം.

* ഈ കൊറോണ കാലത്ത്, നമ്മെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഷേക്ക് ഹാൻഡും ആലിംഗനവും നല്കാതിരുന്നാൽ വിഷമമാകും. പക്ഷെ മറഡോണ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്ന സ്നേഹ ചിഹ്നം അതിനു ഒരു പ്രതിവിധിയാണ്. ഇതിന്റെ അർഥം: ‘Love you from my heart & wish you all the best’…

സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കുക